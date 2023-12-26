خبيرة بالشأن الدولي: مصر مستمرة في إجراءاتها لتبني قرارات تخدم القضية الفلسطينية

قالت الدكتورة عقيلة دبيشي، الخبيرة في الشئون الدولية ومدير مركز الفرنسي للدراسات الدولية، إن مصر أكدت كثيرا ولا زالت تتبنى هذا الأمر فنجدها رفضت التهجير وسعت ولا زالت تسعى لخلق رأي عام داعم ومؤيد لحق الفلسطينيين في أراضيهم.

مفهوم القضية الفلسطينية

وأضافت أن هذا الأمر بدا واضحا في العمل على الحشد الدولي لتوضيح مفهوم القضية الفلسطينية انطلاقا من مواثيق الأمم المتحدة، سواء على المستوى الدبلوماسي أو على مستوى اللقاءات الثنائية أو حتى من خلال المؤتمرات الرسمية.

وتابعت بأن مصر مستمرة في إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية بالأمر على المستوى الدولي بهدف تبني قرارات تخدم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

التصدي لمحاولات التهجير القسري

وأكدت أن المواقف كانت واضحة وترجمت التصدي لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، والتصريحات الرسمية التي خرجت أكدت ان الدولة لا تبرر أي عمل يستهدف أي مدني، حتى على المستوى الحكومي رأينا دراسة وبحث جاد حيال منع محاولات تهجير الفلسطينيين والتأكيد على الدعم المصري القوي للقضية الفلسطينية.

وتابعت أضيف على ما سبق أن مصر لعبت دورا محوريا يستهدف حفظ حقوق الفلسطينيين وحقن الدماء الأبرياء، كما رفضت تماما أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، ورفضت بشكل قوي سياسة العقاب الجماعي.