تضامنا مع غزة.. أطفال يرسمون علم فلسطين في مولد السيدة نفيسة (صور)

لا يترك المصريون مناسبة، دون التعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية، وغزة وأهلها، ففي رحاب السيدة نفيسة، «حبيبة المصريين»، وعلى أعتاب مسجدها، يقف الشاب الثلاثيني صلاح منصور، ليرسم بفرشته ألوان علم فلسطين، على وجوه الأطفال الذين جاءوا لحضور الليلة الختامية.

رسم علم فلسطين على وجوه الأطفال

يبدأ «منصور» الذي جاء من قريته الريفية البسيطة من شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في رسم علم فلسطين على وجه الأطفال: «برسم العلم تضامنا مع أهل غزة، ولازم نعرف الناس إننا لسه فاكرينهم حتى لو كنا في مولد».

باب رزق

ويتابع الشاب لـ«الوطن»: «المولد موسم رزق وباب خير للناس اللي زيي، عشان بنعتمد في لقمة عيشنا على الزحمة وفرحة الناس»، وعلى الرغم من سعيه لكسب المال، لكن ذلك لم يمنعه من إدخال السعادة على قلوب الأطفال ممن لا يملكون المال: «أنا جاي بفرح كل الناس وخاصة الأطفال، اللي معاه بفلوس برسلمه اللي عايزه، واللي مش معاه برسمله برضه، لأني بفرح لما بشوفهم بيضحكوا».