مركز فاروس للدراسات: مصر تدعم فلسطين منذ سنوات.. وترفض التصعيد في غزة

أكدت الدكتورة نرمين توفيق، المنسق العام لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية المختص بالشئون الافريقية، أن مصر من أكثر الدول التي دعمت فلسطين وقضيتها وذلك منذ سنوات وليس وليد اللحظة.

وأضافت «توفيق» في بيان، أن مصر حريصة على عدم التصعيد في قطاع غزة، ومصر من أكثر الدول التي قدمت مساعدات إغاثية وإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح، بالإضافة إلى التأكيدات الرسمية التي تؤكد عليها الدولة المصرية في خطابات الرئيس السيسي خلال الأيام الماضية والتي أكدت على رفض تصفية القضية الفلسطينية والتأكيد على دعم القضية، ورفض تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، والتأكيد على رفض التصعيد في غزة.

وأوضحت «توفيق»، أن تهجير الشعب الفلسطيني موقف واضح مرفوض من مصر، وهذا الأمر أكدت عليه مصر مرارا وتكرارا على المستويين القيادي والشعبي.

وأشارت إلى أن مصر بذلت جهود حثيثة على المستوى الرسمي في العديد من المحافل واللقاءات الدولية، كما عبر الشعب المصري عن رفضه للممارسات الغشيمة، التي تقوم بها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت «توفيق»، أن مصر ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية، حتى تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني كاملةً وغير منقوصة.