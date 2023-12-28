عاصي الحلاني يتألق في سوريا ويستعد لحفل رأس السنة بأبوظبي

تألق الفنان اللبناني عاصي الحلاني في حفل غنائي كبير بالعاصمة السورية دمشق، احتفالا بالكريسماس، حيث قدم خلال نخبة من أهم وأشهر أغنياته من بينها «بحبك وبغار»، و«مالي صبر»، و«يا طير».

الشعب السوري محب

وأعرب الحلاني، في تصريحات صحفية، عن سعادته بالغناء في دولة سوريا، مؤكدا أنها من أحب وأقرب البلدان لقلبه، واصفا الشعب السوري بالمحب.

ويستعد الحلاني، خلال الأيام المقبلة، لإحياء حفل رأس السنة الجديدة 2024، في إمارة أبو ظبي.

«طل الملك».. ألبوم الحلاني في 2023

وطرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني في عام 2023، ألبوما غنائيا يحمل عنوان «طل الملك» من إنتاج شركة روتانا عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب وبعدد من المنصات السمعية من أيام، يتضمن الألبوم 8 أغنيات وهي ريحة عطر، وعمر الخيانة، وطل الملك، وتعرف شنو احبك، وملهوف عليك، ويلي جبينك ضاوى.

كان عاصي الحلاني قد احتفل في عام 2023، بزفاف ابنته ماريتا الحلاني، وقدم لها خلال حفل عرسها أغنية «عرس قلبي» التي تخطى عدد مشاهدتها حاجز 3.5 مليون مشاهدة.