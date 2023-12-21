البابا تواضروس يلتقي كهنة الرعاية الاجتماعية بالقاهرة الكبرى والفيوم وبني سويف

عقد البابا تواضروس الثاني، اليوم الخميس، الاجتماع السنوي مع كهنة الرعاية الاجتماعية في إيبارشيات بنها وقويسنا، شبرا الخيمة، شبين القناطر، حلوان، وسط الجيزة، شمال الجيزة، أطفيح، طموه، 6 أكتوبر وأوسيم، الفيوم، بني سويف، ببا والفشن، بإجمالي 12 إيبارشية.

إنجازات خدمة الرعاية الاجتماعية

ورحّب الأب القمص بيشوي شارل سكرتير خدمة الرعاية الاجتماعية، في بداية اللقاء، بالحضور، تلاه شرح قدمه الأب القمص أنطونيوس صبحي لنظام وخطوات إنشاء مكتب التنمية والرعاية الاجتماعية في الإيبارشيات.

وتحدث الأب القس لوقا ماهر، عن رؤية العمل في سكرتارية الرعاية الاجتماعية إلى جانب ما أُنجز حتى الآن في خدمة الرعاية الاجتماعية، وعن برامج «علم ابنك» و«بنت الملك» و«شنطة البركة».

فيما تكلمت السفيرة نبيلة مكرم رئيسة مجلس أمناء مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، عن الرؤية التي تحكم عمل المؤسسة، وهي توجيه أنظار المجتمع إلى أهمية الدعم النفسي للآخرين، ونشر وترسيخ ثقافة استيعاب الإنسان «المتألم» واحترام ألمه.

فيلم قصير عن مشروع «علم ابنك»

بينما تحدثت الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي، بوزراة التخطيط والتنمية، عن مشروع تنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس السيسي عام 2020.

كما عُرض فيلم قصير عن مشروع «علم ابنك»، إذ جرى في نهاية اللقاء تكريم الطلبة المتفوقين في المرحلة الإعدادية من المشاركين في المشروع، والآباء أساقفة الإيبارشيات التي يتبعها المتفوقون.

وفي كلمته، شكر قداسة البابا الحضور والمتكلمين، وتحدث عن ثلاثة محاذير يجب أن ينتبه كاهن الرعاية الاجتماعية لها، وهي:

1- فقر الفكر: أي أن يكون الكاهن لا يجيد التفكير أو التصرف أو الابتكار، وهو ما تعالجه بالقراءة، وتبادل الخبرات.

2- إهمال البيانات: البيانات مهمة لأنها تكشف لنا الواقع وبالتالي نستطيع أن نتعامل معه ونعالج ونسدد الاحتياجات.

وأشار قداسته إلى أن الكاهن مسؤول عن أن يقود المحتاجين ويرتقي بهم من خلال ثلاث مراحل:

أ- مرحلة الكفاف: أي أن تكون احتياجات الأسرة مسددة بالحد الأدنى.

ب- مرحلة الكفاية: أي تكون احتياجات الأسرة مسددة بشكل كافٍ دون أي نقص.

ج- مرحلة الكفاءة: أي تكون احتياجات الأسرة مسددة بالكامل وهناك فائض مناسب.

3 - انتبه للحفاظ كرامة الكهنوت: أي أن تتمم خدمتك على أكمل وجه دون المساس بكرامة كهنوتك.

وأعلن قداسة البابا عن دعم مالي، كمرحلة أولى، سيقدم لـ30 إيبارشية من خلال أسقفية الخدمات، على أن يوجّه هذا الدعم لمكتب التنمية الفرعي بالإيبارشية لصالح تمويل المشروعات الصغيرة.