إيهاب زغلول: مشروعات التنمية في سيناء تعيد الحياة للصحراء

أكد الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث الصحراء بجنوب سيناء، أهمية التجمعات التنموية في سيناء، مشيرا إلى إنشاء 18 تجمعا تنمويا خلال الفترة الأخيرة، بهدف نقل حوالي 2100 أسرة إلى سيناء، وتوفير الخدمات اللازمة والتي تساعدهم على التنمية الزراعية وإعادة الحياة للصحراء.

التجمعات التنموية في سيناء

وأضاف «زغلول»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري على قناة «dmc»، أنه يجري خدمة هذه التجمعات التنموية في سيناء من خلال 3 مراكز خدمات، حتى لا يُترك المواطن، في مواجهة الظروف البيئية الصعبة، وتحديات استصلاح الأراضي الصحراوية بمفرده، لافتا إلى أن هذه المراكز تكلفت حوالي 580 مليون جنيه؛ لتوفير الدعم الفني للمزارعين في شمال وجنوب سيناء.

أهداف المشروعات التنموية في سيناء

وتابع، أن الهدف من المشروعات التنموية في سيناء، هي دمج أبناء المدينة بأكملها، موضحا أن المقصود من دمج أبناء سيناء هو مشاركتهم في وضع استراتيجيات التنمية في سيناء، إذ إنهم يمتلكون خبرات كبيرة للغاية وموروثات ثقافية جيدة للغاية.