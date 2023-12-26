أحمد الفيشاوي ينشر صورا لعائلته بلوكشين فيلم «بنقدر ظروفك»

حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على اصطحاب نجله الصغير «تيتوس» بـ لوكشين تصوير فيلمه الجديد «بنقدر ظروفك» رفقة والدته.

أحمد الفيشاوي بكواليس فيلم بنقدر ظروفك رفقة نجله

ونشر أحمد الفيشاوي، مجموعة صور تجمعه بنجله ووالدته، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «لا شيء يتفوق على العائلة في موقع التصوير».

وكان أحمد الفيشاوي استأنف، تصوير فيلمه الكوميدي «بنقدر ظروفك» والذي تشاركه فيه البطولة الفنانة مي سليم.

وشارك أحمد الفيشاوي جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مجموعة صور من كواليس تصوير الفيلم، إذ ظهر حليق الرأس تمامًا وعلق على الصور: «العودة لتصوير فيلم بنقدر ظروفك».