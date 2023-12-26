رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد الفيشاوي ينشر صورا لعائلته بلوكشين فيلم «بنقدر ظروفك»

كتب:

احمد عبد الرحمن
05:45 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
أحمد الفيشاوي ونجله

أحمد الفيشاوي ونجله

حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على اصطحاب نجله الصغير «تيتوس» بـ لوكشين تصوير فيلمه الجديد «بنقدر ظروفك» رفقة والدته.

أحمد الفيشاوي بكواليس فيلم بنقدر ظروفك رفقة نجله

ونشر أحمد الفيشاوي، مجموعة صور تجمعه بنجله ووالدته، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «لا شيء يتفوق على العائلة في موقع التصوير».

وكان أحمد الفيشاوي استأنف، تصوير فيلمه الكوميدي «بنقدر ظروفك» والذي تشاركه فيه البطولة الفنانة مي سليم.

وشارك أحمد الفيشاوي جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مجموعة صور من كواليس تصوير الفيلم، إذ ظهر حليق الرأس تمامًا وعلق على الصور: «العودة لتصوير فيلم بنقدر ظروفك».

اقرأ المزيد:

أحمد الفيشاوي يدخل في صراع مع محمود حافظ خلال أحداث فيلم «بنقدر ظروفك»

أحمد الفيشاوي يعيش انتعاشة فنية.. 3 أفلام دفعة واحدة

«عادل مش عادل».. أحمد الفيشاوي يطرح أول بوسترات فيلمه الجديد

طرح البرومو التشويقي لفيلم «عادل مش عادل» بطولة أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يستأنف تصوير فيلم «بنقدر ظروفك» مع مي سليم (صور)
بقلم احمد عبد الرحمن