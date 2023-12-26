قوافل طبية وعلاج مجاني.. مصر تسعى للقضاء على فيروس سي بـ14 دولة إفريقية

تحرص الحكومة المصرية على تدشين المبادرات الصحية في الدول الإفريقية، من أجل دعم قطاع الصحة بالقارة الإفريقية بما يعكس روح التضامن بين الأشقاء الأفارقة في مواجهة التحديات المشتركة، لذا تأتي مبادرة مليون صحة والتي تستهدف علاج مليون إفريقي، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أمام قمة التغطية الصحية الشاملة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، للكشف عن الأمراض غير السارية والمصابين بالالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي.

مليون صحة إفريقيا

وتتعدد إجراءات الدعم المصري لإفريقيا في مجال الصحة، والتي تهدف للقضاء على فيروس سي في 14 دولة إفريقية، مع توفير جرعات العلاج وأجهزة البي سي آر للكشف عن فيروس سي، وتبدأ إجراءات الدعم في مجال الصحة يأتي بإرسال فرق طبية لمتابعة المسح والفحص الطبي لفيروس «سي»، وكذلك فيروس «بي»، ومن بين إجراءات الدعم يأتي التالي:

دولة تشاد

- إرسال فريق طبي لافتتاح وحدة الفيروسات الكبدية بتشاد تحت شعار «تحيا مصر إفريقيا»، وضم الفريق الطبي استشاري كبد وجهاز هضمي، مع تدريب الكوادر التشادية على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، إذ تمّ فحص ما يقرب من 15 ألفاً و997 مواطناً، وفقًا لتقرير صادر من وزارة الصحة.

دولة إريتريا

وفى دولة إريتريا تم فحص 10 آلاف مواطن، وتقديم العلاج لمن ثبتت إصابتهم بشكل مجاني، مع إرسال شحنة من المساعدات الطبية إلى جنوب السودان تضم أدوية علاج فيروسي «سي» و«بي» وكواشف، وكذلك مستلزمات طبية، وفقا لتقرير وزارة الصحة.

جنوب السودان

أرسلت مصر مجموعة من القوافل الطبية في مجال الرمد إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، لفحص وقياس النظر بشكل مجاني لكل تلاميذ المدارس والبالغين.