تشغيل عيادات مسائية في مستشفى دسوق العام.. اعرف المواعيد

أعلن الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ بدء تشغيل عيادات مسائية بمستشفى دسوق العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

عيادات مسائية بمستشفى دسوق العام طوال أيام الأسبوع

وأكد «شقوير»، إنّ العيادات المسائية التي سيتم تشغيلها بمستشفى دسوق العام تضم تخصصات الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، والجراحة، والعلاج الطبيعي، والجلدية، والرمد، والأسنان، وتفتح أبوابها من الساعة 2 إلى 8 مساءً، طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك لخدمة المواطنين.

مستشفى دسوق العام

جدير بالذكر أنّ مستشفى دسوق العام يقع في قلب مدينة دسوق، ويضم المستشفى نحو 200 سرير وكافة العيادات الخارجية، ويُقدم خدماته ضمن مستشفيات كفر الشيخ الحكومية، كما يضم وحدة أشعة مقطعية، وعيادة نفسية وعصبية، وجهاز موجات صوتية على القلب، ووحدة حروق تحتوي علي 10 أسرّة، كما يوجد قسم لفرز وعزل مصابي فيروس كورونا.