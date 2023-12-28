عمرو خليل: ساعات قليلة ونودع 2023 بأوجاعها.. أبرزها زلزال سوريا وقصف غزة

قال الإعلامي عمرو خليل، إنه ساعات قليلة ويودعنا عام 2023، أحد أكثر الأعوام دموية في القرن الحادي والعشرين، فبعد معاناة إنسانية سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي في 2022 بسبب جائحة كورونا، جاء العام الجاري بمزيد من الأوجاع والآلام.

زلزال تركيا وسوريا

وأضاف خليل، خلال برنامجه «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بعد شهر و10 أيام فقط من دخول عام 2023، ضرب زلزالان عنيفان بقوة 7.8 درجات تركيا وسوريا وتسببا في مقتل أكثر من 50 ألف شخص وإصابة أكثر من 24 ألفا آخرين، وفي أبريل، اندلعت اشتباكات عنيفة في السودان، بين الجيش السوداني والدعم السريع وأدت حتى الآن إلى مقتل 12 ألف شخص، وفي 8 سبتمبر، ضرب زلزال عنيف آخر بقوة 6.8 درجات إقليم الحوز بالمغرب، ما أدى لوفاة أكثر من 3 آلاف شخص، وتشريد الآلاف.

العاصفة دانيال

وأوضح أنه بعدها مباشرة شهد شمال وشرق ليبيا عاصفة دانيال، وأدت إلى غرق مدينة درنة ومقتل المئات وتدمير آلاف المنازل، وفي شهر أكتوبر، شنت الفصائل الفلسطينية هجومها المباغت وغير المسبوق على مستوطنات الاحتلال أدى إلى مقتل نحو 1140 إسرائيليا وأسر واقتياد 250 شخصا إلى داخل القطاع، ومنذ ذلك الوقت يمارس الاحتلال جرائم حرب متواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ما يقرب من 21 ألف شهيد و55 ألف مصاب.

وتابع: «عام انقضى بمآسي متعددة.. نأمل أن يكون العام المقبل أكثر إنسانية وإشراقا وأقل ضررا على كوكب الأرض».