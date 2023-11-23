تحذير من هيئة الأرصاد بشأن طقس الخميس.. ومفاجأة في درجة الحرارة نهارا

تحذير جديد أطلقته الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال الساعات الماضية، بشأن طقس اليوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023.

تحذير جديد من هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس الخميس

وتسود حالة من القلق، في ظل عدم استقرار الطقس خلال الأيام الماضية، ما بين مائل للحرارة في بعض الأوقات، والأجواء المائلة للبرودة في أوقاتٍ أخرى.

«يجب ارتداء الملابس الثقيلة نسبيا»، هكذا حذرت هيئة الأرصاد المواطنين، من الطقس في الليل والساعات الأولى من الصباح، مؤكدة أن الأجواء ستكون مائلة للبرود في تلك الأوقات.

تعرف على طقس الخميس في القاهرة والمحافظات الأخرى

وأكد بيان الأرصاد، أن طقس الخميس سيكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وأكد البيان أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 26 درجة مئوية، بينما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.