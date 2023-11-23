طقس اليوم الخميس بالمحافظات.. صقيع مساء والصغرى تصل لـ 11 درجة بالصعيد

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس في جميع المحافظات، استقرارا نسبيا في الأحوال الجوية، بينما يزداد الصقيع خلال الصباح الباكر، وأثناء الليل، إذ تنخفض درجات الحرارة بصورة كبيرة بحلول المساء لتصل إلى 11 درجة في بعض محافظات الصعيد، بينما تبقى الشبورة المائية الكثيفة على الطرق هي الظاهرة الأكثر تأثيرًا بمختلف المحافظات.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس في جميع المحافظات، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، فضلًا عن الظواهر الجوية المؤثرة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس اليوم الخميس

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 23 نوفمبر الجاري، فإنّه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشرقية، وأقاليم شمال الصعيد، بينما يكون لطيفًا على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حارًا على جنوب الصعيد، يتحول إلى مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وفيما يخص درجة الحرارة العظمى والصغرى اليوم الخميس في المحافظات فإنّها تأتي كالآتي:

- القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 15.

حالة الشبورة على الطرق السريعة

وحذرت الأرصاد من حالة الشبورة على الطرق السريعة خلال الصباح الباكر، وتحديدًا في الفترة من 4 وحتى 8 صباحًا، إذ تزداد كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، والوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء.

الطقس في الأيام المقبلة

وتشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة تقلبًا في الأحوال الجوية، إذ تظهر أتربة عالقة نهارًا بدءًا من غد الجمعة، فضلًا عن سقوط أمطار على فترات متقطعة، بينما يحدث ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة يوم السبت المقبل.