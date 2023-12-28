حصاد منصة Watch it لعام 2023.. مسلسلات حققت مشاهدات عالية

قدمت منصة «واتش ات» الرقمية خلال هذا العام مجموعة من الأعمال الدرامية التي لاقت نجاحا كبيرا، تفاعل معها الجمهور بشكل كبير منذ يوم طرحها وحتى اليوم مازال عداد المشاهدات في تزايد دائم.

وشهدت المنصة الرقمية تنوعا كبيرا، إذ عرضت مجموعة من الأعمال المميزة والتي تنوعت ما بين الدراما الكوميدية والتراجيدية والاجتماعية كما ناقشت بعض القضايا الهامة، وسوف نستعرض خلال السطور التالية أبرز الأعمال التي لاقت نجاحا خلال عام 2023.

مسلسل بالطو

قدمت منصة «واتش ات» عملا مهما يمس الواقع في بعض المشاهد، ويحاكي المأساه التي يعيشونها الريفيون ومعانتهم مع تقديمها بشكل ممزوج بالكوميديا، كما استطاعات الشركة المتحدة أن تخلق فرصة جيدة للشاب الموهوب عصام عمر في منحة البطولة المطلقة الأولى من خلال ذلك العمل، والذي ساعد على إبراز موهبته، كما استطاع أيضا عصام عمر استغلال تلك الفرصة وفرض موهبته على الجميع.

مسلسل على باب العمارة

كما شارك أيضا الممثل حاتم صلاح من خلال هذا العمل بالبطولة المطلقة الأولى له، وقدم لنا دور الثري الصعيدي الذي اضطرته الظروف للسفر إلى القاهرة من ثم العمل كحارس عقار لإحدى العمارات، ثم ينجح في لفت الأنظار ليصبح بطلا، وقدم كل ذلك من خلال صورة كوميدية، كما أخرج لنا هذا العمل خيري سالم وألفه مصطفى حمدي.

- مسلسل ريفو

ولأول مرة تقدم لنا المتحدة المطرب أمير عيد كممثل، إذ قدم «الباند» بأكمله البطولة المطلقة الأولى من خلال هذا العمل، وبعد نجاح الموسم الأول الذي طرح عام 2022، تم إطلاق الموسم الثاني من العمل وذلك في عام 2023، وهو ما يُعد استكمالا لنجاح سابق، وكان هذا العمل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.