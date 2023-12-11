مسلسلات خطفت الأنظار في 2023.. أبرزها «بالطو» و«تحت الوصاية» و«الكبير أوي»

شهد عام 2023 الذي أوشك على الرحيل، العديد من المسلسلات المهمة التي تصدرت محركات البحث وكانت محل نطاق واسع لمتابعي السوشيال ميديا، وأسرت جمهور الوطن العربي، حيث خطفت الأنظار مع بداية عرض الحلقات، في ظل طرح ومناقشة ملفات مهمة وقصص واقعية ناسبت كافة الأذواق بمختلف الأعمار.

وتستعرض «الوطن» أبرز الأعمال الدرامية التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في ظل حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم وجبة مميزة للمشاهدين من خلال مسلسلات ذات طابع خاص سواء على مستوى الفكرة أوالمعالجة أوالكوميديا، على مدار عام 2023، وذلك من خلال السطور التالية:

تحت الوصاية

جسّد مسلسل «تحت الوصاية» بطولة منى زكي، معاناة قطاع كبير من النساء اللاتي يعانين من قانون الوصاية بعد وفاة الزوج، المسلسل عُرض على شاشة قناة dmc ومنصة watch it، ويدور في إطار اجتماعي درامي، شارك في بطولة المسلسل أحمد خالد صالح، دياب، رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، الطفل عمر شريف، إخراج محمد شاكر خضير، تأليف خالد دياب وشيرين دياب.

الكبير أوي 7

يستحوذ الفنان أحمد مكي على الترند كل عام في الماراثون الرمضاني بمسلسل «الكبير أوي»، وعلى الرغم من أنه الجزء السابع إلا أن الجمهور مازال ينتظر كل موسم ويتابعه بنفس الشغف كل عام، فهو أصبح طقس من طقوس شهر رمضان لدى الجمهور، إذ تتحول مشاهده وإفيهاته سريعا لكوميكس تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الفنان محمد مكي يحرص على تقديم أوجه شابة جديدة في كل موسم، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الفنانين.

المسلسل تم عرضه على قناة ON ومنصة watch it، بطولة أحمد مكي، محمد سلام، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، حاتم صلاح، إخراج أحمد الجندي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين.

جعفر العمدة

تمكن الفنان محمد رمضان من جذب انتباه الجمهور من بداية عرض الحلقات الأولى لمسلسل «جعفر العمدة»، واستولى على الترند طوال شهر رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن المسلسل أحدث ضجة بمشاهده الكوميدية والدرامية بالإضافة إلى انضمام العديد من النجوم، المسلسل عُرض على قناة DMC ومنصة watch it، بطولة محمد رمضان، مي كساب، إيمان العاصي، هالة صدقي، منة فضالي، زينة، أحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

صوت وصورة

ناقشت الفنانة حنان مطاوع قضية التحرش في مسلسل «صوت وصورة»، الذي تم عرضه خارج موسم رمضان، في شهر أكتوبر الماضي، على قناة dmc ومنصة watch it، وكالعادة أصبحت حنان حديث الجهور سريعا بأدائها القوي، كما أنها احتلت الترند طوال عرض الحلقات، بسبب الأحداث المشوقة التي أثارت فضول الجمهور. المسلسل بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، صدقي صخر، عمرو وهبة، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمود عبد التواب.

بالطو

يعد مسلسل «بالطو» للفنان الصاعد عصام عمر، تجربة شبابية جديدة ومختلفة تماما، وبالرغم من أنه عُرض خارج السباق الرمضاني على منصة watch it، حقق نجاحا وانتشار كبيرا وتصدر الترند بعد عرض حلقاته الأولى. المسلسل مأخوذ عن رواية «بالطو وفانلة وتاب» ويدور في إطار كوميدي اجتماعي، بطولة عمر عصام، عرفة عبد الرسول، مريم الجندي، محمود البزاوي، إخراج عمر المهندس، تأليف أحمد عاطف.

الفريدو

أحدث مسلسل «الفريدو» ضجة واسعة منذ عرض البوستر الرسمي الذي ضم الفنانة إلهام شاهين والفنان أحمد فهمي، واكتسح الترند بسبب إلقاء الضوء على مرض الزهايمر والمعاناة التي يعيشها كل من المريض وعائلته وذلك لزيادة الوعي بهذا المرض وكيفية التعامل معه، المسلسل مأخوذ عن كتاب «55 مشكلة حب» للدكتور مصطفى محمود، وتم عرضه على قناة ON، بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، إنجي كيوان، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار.