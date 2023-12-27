جامعة أسيوط تنظم ندوة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الرياضة

نظمت اللجنة الفرعية لأخلاقيات البحث العلمي بكلية التربية الرياضية في جامعة أسيوط ندوة بعنوان «أخلاقيات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بحوث علوم الرياضة»؛ بحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد سمير عميد الكلية، وذلك بهدف نشر ثقافة أخلاقيات البحث العلمي بين شباب الباحثين.

نشر ثقافة العمل الأكاديمي

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أهمية نشر ثقافة العمل الأكاديمي البحثي وفق لمعايير وضوابط أخلاقية، لافتًا إلى جهود الجامعة في تسارع وتيرة البحث والإنجاز العلمي خلال السنوات الأخيرة، وضبط الجوانب التنظيمية لأخلاقيات البحث العلمي بما يتوافق مع القواعد العلمية والمعايير الأكاديمية الدولية.

وشارك في فعاليات الندوة الدكتور جمال بدر عميد معهد علوم المواد والنانوتكنولوجي، والدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة وأمين لجنة أخلاقيات البحث العلمي المركزية، والدكتور عماد الدين شعبان رئيس اللجنة الفرعية لأخلاقيات البحث العلمي بكلية التربية الرياضية ومقرر الندوة، والدكتور محمد رفعت عبد الحليم المدرس بقسم القانون المدني بكلية الحقوق، والسادة وكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والباحثين بالجامعة.

مشاركة شباب الباحثين

ومن جانبة، أشار الدكتور محمود عبدالعليم إلى إهتمام إدارة الجامعه بأخلاقيات البحث العلمي، ونشر بين شباب الباحثين داخل الجامعة وخارجها، مضيفا أن جامعة أسيوط رائدة في استحداث اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي التيتم إنشاؤها منذ عام 2014م؛ فضلا عن إرساء مبدأ عمل جميع الكليات بلائحة موحدة ونسق واحد تحت مظلة اللجنة المركزية.

وأوضح الدكتور عماد سمير، أن الندوة تهدف إلى الارتقاء بمفهوم البحث العلمي وأخلاقياته، والدعوة إلى الالتزام بالقواعد المنظمة له؛ للمساهمة في خلق جيل واع وقادر على مواكبة تطورات وتحديات العلم في العصر الحديث، مشيراً إلى أهمية زيادة الوعي لدى القائمين على البحث العلمي، والمشاركين فيه في ظل وجود تطبيقات عديدة للذكاء الاصطناعي، مضيفا أنه من المقرر أن يتم تصميم موقع إلكتروني لعمل اللجنة الفرعية.