«التعليم العالي» تُلاحق الكيانات الوهمية وتغلق 3 منشآت في الفيوم

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق 3 منشآت وهمية بمحافظة الفيوم، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية في الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق «مركز مهارة للتدريب والتنمية- التكنولوجي» بتهمة ادعاء قبول خريجي الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية دون التقيّد بالسن في أقسام «المساحة ونظم المعلومات الجغرافية، الخدمات الطبية، رياض الأطفال، تكنولوجيا المعلومات»، والترويج لنفسها بمنح شهادات معتمدة، وتوفير تدريب عملى للطلاب.

كما أصدر وزير التعليم العالي، قرارًا بغلق منشأة باسم «المركز الوطني للغات والكمبيوتر- الوطني للدراسات المتخصصة» في الفيوم، والتي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول الطلبة بمجموع 50% من خريجي الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، الدبلومات الفنية في أقسام «التمريض، الحاسب الآلي، رياض الأطفال، المساحة والإنشاءات الهندسية»، ونظام الدراسة «انتظام، انتساب» وأونلاين، كما تروّج لنفسها بإعطاء شهادات موثقة من وزارة الخارجية، ومعتمدة من جامعة حكومية، ومن وزارة التربية والتعليم.

وأصدر الوزير قرارًا بغلق منشأة باسم «أكاديمية كامبريدج» في الفيوم، والتي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول الطلبة خريجى الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية، بمجموع 50% فأكثر دون التقيّد بالسن، في أقسام «اللغات والترجمة، التحاليل الطبية، التمريض، الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات» كما تروّج لنفسها بإعطاء شهادات معتمدة من جامعة حكومية، وتوفير تدريب عملي للطلاب.

وفي هذا الصدد، وجّه الدكتور أيمن عاشور بمخاطبة الجهات المختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشآت حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجّهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.