شاب يرفض الانضمام لجيش الاحتلال الإسرائيلي.. ماذا حدث له؟

حوكم شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 18 عامًا وحُكم عليه بالسجن لمدة 30 يومًا لرفضه التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى رفضه الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

ودخل تال ميتنيك، أحد سكان تل أبيب، إلى مركز تجنيد لجيش الاحتلال ليعلن رفضه التجنيد، وهو أول إسرائيلي معترض على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير يتم سجنه منذ بدء عملية السيوف الحديدية، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست».

دخول مركز التجنيد للمحاكمة

ودخل ميتنيك إلى مركز التجنيد في «تل هشومير» برفقة نشطاء شباب آخرين من شبكة ميسارفوت، وهي مجموعة من المعترضين على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأسباب أخلاقية، ويواجه حكم بالسحن 30 يوم لرفضه الانضمام لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن يستمر ميتنيك في السجن لمزيد من الأحكام بعد إطلاق سراحه الأولي، وقال الشاب فبي بيانه: «أرفض الاعتقاد بأن المزيد من العنف سيجلب الأمن، وأرفض المشاركة في حرب انتقامية، لقد نشأت في منزل تكون فيه الحياة مقدسة، وحيث يتم تقدير النقاش، وحيث يأتي الحوار والتفاهم دائمًا قبل اتخاذ إجراءات عنيفة، ففي العالم المليء بالمصالح الفاسدة التي نعيش فيها، يعد العنف والحرب وسيلة أخرى لزيادة الدعم للحكومة وإسكات الانتقادات».

حقيقة العملية البرية الإسرائيلية في غزة

وواصل الشاب الإسرائيلي: «علينا أن ندرك حقيقة أنه بعد أسابيع من العملية البرية في غزة، في نهاية المطاف، أدت المفاوضات والاتفاق إلى إعادة المحتجزين، ولقد كان العمل العسكري في الواقع هو الذي تسبب في مقتلهم بسبب الكذبة الإجرامية، وحتى الرهائن الذين كانوا يلوحون بالعلم الأبيض ويهتفون باللغة العبرية تم إطلاق النار عليهم حتى الموت، لا أريد أن أتخيل عدد الحالات المماثلة التي لم يتم التحقيق فيها لأن الضحايا ولدوا على خطأ جانب من السياج».

وكتب ميتنيك أيضًا أن الافتقار إلى القدرة على التفاوض مع الفصائل «غير صحيح بكل بساطة» ودعا إلى ضرورة الدبلوماسية والجهد السياسي.

حركة شبابية ترفض الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي ما هي؟

أعلن أكثر من 200 طالب من طلاب المدارس الثانوية، الذين من المفترض أن يكونوا في طريقهم للتجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي في المستقبل القريب، في أغسطس أنهم سيرفضون تجنيدهم بسبب الإصلاح القضائي الذي يقترحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وستطلق المجموعة، التابعة لـ«الكتلة ضد الاحتلال»، العنان لديناميكية جديدة لا يمكن التنبؤ بها في المعركة حول الإصلاح القضائي والجيش الإسرائيلي، لأنها تقفز إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المثير للجدل ولأنها تتعامل مع التجنيد الإلزامي.