إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية في مركز دسوق

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إجراءاتها في مواجهة ظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف داخل الأراضي الزراعية، وذلك في حملات يومية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي لهذه الممارسات غير القانونية.

تنفيذ 16 قرارا لإزالة التعديات

وانتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة اللواء علاء محمد يوسف، رئيس المركز والمدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، اليوم الأربعاء، من تنفيذ 16 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية على مساحة 12 قيراطاً و11 سهم، وذلك خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات علي البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يومياً، مع استمرار الحملات اليومية لإزالة كافة التعديات.

تفعيل محاضر التبوير

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه باليقظة التامة، والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلي طبيعتها الزراعية، لافتاً أنّ أي تواطؤ سيتم التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.