عودة 26 مركب صيد إلى سواحل البرلس لسوء الطقس

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي، بمحافظة كفر الشيخ، منذ قليل، أن نحو 26 مركب صيد كبيرة تعمل بمياه البحر الأبيض المتوسط، بسواحل البرلس، قد عادت إلى الشاطئ بسبب ارتفاع حركة الأمواج.

مراكب صيد اليوم الواحد

وأوضح رئيس الجمعية لـ«الوطن»، أن تلك المراكب من نوع «الشانشيلا»، وهي مراكب كبيرة تنطلق مع غروب الشمس، وتعاود مع شروق الشمس، مشيرا أنها عادت إلى الشواطئ منذ قليل بسبب حالة الطقس غير المستقرة وارتفاع الأمواج، وهطول الأمطار الغزيرة على السواحل حتى اللحظة.

16 صيادا على متن كل مركب صيد

وأشار «شرابي» إلى أن تلك المراكب يعمل على متنها نحو 16 صياداً، الأمر الذي استوجب عودتهم إلى سواحل البرلس، حفاظاً على حياتهم من أي مخاطر أو ضرر يتعرضون له بسبب حالة الطقس غير المستقرة، والتي تضرب المحافظة حالياً.