تشغيل عيادات مسائية بمستشفى فيصل سعود الفليج في كفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ بدء تشغيل عيادات مسائية بمستشفى فيصل سعود الفليج للمسالك البولية وأمراض الكلى بدسوق.

وأكد «شقوير» أنّ العيادات المسائية التي سيتم تشغيلها بمستشفى بمستشفى فيصل سعود الفليج للمسالك البولية وأمراض الكلى تضم تخصص «الباطنة»، وتفتح أبوابها من الساعة 2 إلى 8 مساءً، طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك لخدمة المواطنين.

مستشفى فيصل سعود الفليج للمسالك البولية وأمراض الكلى

جدير بالذكر أنّ مستشفى فيصل سعود الفليج للمسالك البولية وأمراض الكلى ضمن مستشفيات كفر الشيخ الحكومية ويقع بقلب مدينة دسوق، ويُعد المستشفى الوحيد المتخصص في أمراض الكلى علي مستوي المحافظة، ويضم تخصصات «الغسيل الكلوي، والمسالك البولية»، ويشمل معملاً متخصصًا في التحاليل، وصيدلية، وإشاعة عادية، وسونار، وغرفة عمليات، ويضم 16 طبيبًا، و20 إداريًا، و36 صيدليًا، و70 ممرضة.