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«الأعلى للجامعات» يحدد ضوابط امتحانات التيرم الأول: لن تخرج عما درسه الطلاب

كتب:

أحمد أبوضيف
03:43 ص | الخميس 28 ديسمبر 2023
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 - 2024 للكليات التي بدأت أعمال الامتحانات، مع استمرار أعمال الجاهزية للكليات التي لم تبدأ بعد.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا لتقرير صادر عنه، على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، أبرزها التأكيد على ضرورة ألا تخرج أسئلة الامتحانات عما تم دراسته من قِبل الطلاب خلال التيرم.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 - 2024 

وأكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك التزاما تاما بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 - 2024، وكذلك مواصفات الورقة الامتحانية والضوابط الخاصة بها، والمتمثلة في توزيع أسئلة الامتحانات على المنهج الدراسي كاملا، وألا تخرج عن المقرر وكذلك أن تكون في قدرات الطالب المتوسط وأن يراعي فيها التنوع وقياس مهارات وقدرات الطالب. 

 

امتحانات الجامعات 

ومن جهته، أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات بدأت في عدد من الكليات على أن تنتظم خلال شهر يناير المقبل، لافتا إلى أن الامتحانات بنظام البابل شيت وهناك التزام بكل القرارات والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات فيما يتعلق بضوابطها ومواصفات الورقة الامتحانية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.