تطورات الحالة الصحية لعدد من نجوم الفن.. آخرهم حلمي بكر

شهد الوسط الفني، خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من الأزمات الصحية التي أصيب بها عدد من نجوم الفن، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز هذه الأزمات..

أزمة حلمي بكر الصحية

وأصيب الملحن حلمي بكر بأزمة صحية نتج عنها عدم قدرته على الحركة، حيث تعرض لعملية نصب من أحد الأشخاص، وخسر مبلغا ماديا كبيرا، وتعرض وقتها لأزمة قلبية ومن وقتها تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، وذلك حسبما ذكرت زوجته لـ«الوطن».

إصابة المخرج خيري بشارة بمرض السرطان

كما خضع المخرج خيري بشارة مؤخرا لعملية جراحية استئصال إحدى كليتيه، بعدما أصيب بمرض السرطان منذ 3 سنوات، بسبب إفراطه في التدخين، مؤكدا أن حالته الصحية حاليا جيدة، ويخضع بشكل دوري لفحوصات طبية، حسبما ذكر في تصريح خاص لـ«الوطن».

أزمة حفيد فريد شوقي الصحية

كما تعرض الفنان الشاب أحمد جمال سعيد مؤخرا، لأزمة صحية دخل على أثرها المستشفى، حسبما أعلن عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، وقال جمال، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنه أصيب بالتهابات في القولون وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وبعدها بساعات استأنف عمله ونشاطه الفني مرة أخرى.