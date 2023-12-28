«السوبر» يقرب موسيماني من العودة للدوري المصري.. صحيفة جنوب أفريقية تكشف التفاصيل

رغم مرور نحو عام ونصف على رحيله عن الأهلي، لا يزال اسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، يتردد بقوة، بشأن العودة مجددا إلى الدوري المصري، بعد تجربتين بالسعودية والإمارات.

موسيماني الذي حقق إنجازات كبيرة مع الأهلي، ما زالت جماهير القلعة الحمراء تتغنى بها، ارتبط اسمه الفترة الماضية بتولي المسؤولية الفنية لنادي الزمالك، بات قريبا من العودة إلى مصر، ولكن من بوابة نادي بيراميدز.

هل يعود موسيماني إلى الدوري المصري من بوابة بيراميدز؟

ويبدو أن بطولة كأس السوبر المصري المستحدثة، والمقامة حاليا بالإمارات، ستكتب نهاية عهد جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز داخل جدران النادي السماوي، بعد فشله في تخطي عقبة فيوتشر والخسارة في نصف النهائي بركلات الترجيح.

هل يُمنح كأس السوبر فرصة عودة موسيماني إلى الدوري المصري؟

موسيماني الذي ارتبط اسمه بتولي قيادة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ومنتخب نيجيريا أيضا، بات مرشحا بقوة لخلافة باتشيكو في بيراميدز، في ظل نية مسؤولي الفريق المصري، الإطاحة بالأخير، بسبب فشله في المنافسة على كأس السوبر المصري، بحسب صحيفة «king fut» الجنوب أفريقية.

وأكد التقرير أن موسيماني سيأخذ وقته لاتخاذ قرار بشأن خطوته التالية، حيث يبقى الجميع في حالة تخمين، وفي مقدمتها العودة إلى الدوري المصري من بوابة بيراميدز، بعيدا عن الأهلي والزمالك.