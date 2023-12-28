تعطيل الدراسة في الغربية وكفر الشيخ بسبب المنخفض الجوي

قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة، اليوم الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك بعد إعلان محافظة الغربية تعطيل الدراسة بها بسبب المنخفض الجوي.

موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار

وتعرضت جميع مناطق محافظة كفرالشيخ لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار استمرت طوال فترات الليل على معظم مراكز ومدن المحافظة متوسطة وغزيرة مصحوبة برياح قوية ورعدية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت أن تتعرض المحافظة لحالة من عدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطارًا غزيرة على معظم مناطق المحافظة.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أصدر قراراً بتعطيل الدارسة والامتحانات العملية الخاصة بمدارس التربية والتعليم، اليوم الخميس، بجميع المدارس في نطاق المحافظة، حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب.

يأتي ذلك نتيجة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.الفئات المختصة وشمل القرار الطلاب والمعلمين على أن يستثنى من ذلك القيادات الإشرافية وفقاً لاحتياجات العمل التي يحددها مديرو الإدارات.

نصائح وتحذيرات للمواطنين خلال الطقس السيئ

وأهاب الدكتور طارق رحمي المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما يهيب السائقين بالالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية.كانت محافظة الغربية تعرضت إلى موجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة، ورفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الاستعدادات القصوى للتعامل مع مياه الأمطار أولا بأول.

وكان محافظ الغربية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد فور ورود بيان هيئة الأرصاد الجوية، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وذلك من خلال مراجعة بالوعات صرف الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار.