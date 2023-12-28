عاجل.. تعطيل الدراسة في محافظة الغربية اليوم بسبب المنخفض الجوي

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قراراً بتعطيل الدارسة والامتحانات العملية الخاصة بمدارس التربية والتعليم، اليوم الخميس، بجميع المدارس في نطاق المحافظة، حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب.

يأتي ذلك نتيجة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

الفئات المختصة

وشمل القرار الطلاب والمعلمين على أن يستثنى من ذلك القيادات الإشرافية وفقاً لاحتياجات العمل التي يحددها مديرو الإدارات.

مناشدة المواطنين

ويهيب الدكتور طارق رحمي المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما يهيب السائقين بالالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية.

كانت محافظة الغربية تعرضت إلى موجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة، ورفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الاستعدادات القصوى للتعامل مع مياه الأمطار أولا بأول.

وكان محافظ الغربية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد فور ورود بيان هيئة الأرصاد الجوية، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وذلك من خلال مراجعة بالوعات صرف الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار.