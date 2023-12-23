حالة الطقس غدا بالمحافظات وموقف تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

كشفت غرف عمليات 7 محافظات عن حالة الطقس غدا بهم وما يترتب عليه من موقف تعطيل الدراسة بسبب الأمطار إذ من المتوقع أن تشهد محافظات: «الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، الدقهلية، القليوبية» فرص سقوط أمطار تكون متوسطة.

حالة الطقس غدا بالمحافظات

وبحسب تقارير غرف عمليات تلك المحافظات السبعة فإنهم الأكثر عرضة لسقوط الأمطار بنسبة 40%، ما تبعه إعلان حالات الطوارئ ونشر سيارات الصرف الصحي بهم للتعامل مع الأمطار.

موقف تعطيل الدراسة غدا في المحافظات

وعلى الرغم من حالة الطقس غدا بالمحافظات التي تشير إلى طقس بارد يصحبه سقوط أمطار إلًا أنه لم تصدر أي محافظة من المحافظات المذكورة قرارا بتعطيل الدراسة ما يعني استمرار الدراسة بشكل طبيعي في كافة المحافظات على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وهي الأكثر تعرضا للأمطار.

بجانب الأمطار.. ظواهر جوية تضرب المحافظات

لم يقف الأمر عند حد الأمطار، بل أنه ما قع أن تشهد تلك المحافظات طقساً بارداً نهارا مائلاً إلى البرودة ليلا مع اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر والمتوسط، إذ يصل ارتفاع الأمواج إلى 1.75 متر.