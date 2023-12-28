أمطار غزيرة وتعطيل الدراسة بكفرالشيخ والغربية.. ماذا حدث في 5 محافظات؟

شهدت عدد من محافظات مصر حالة من سوء الأحوال الجوية، واستمرت حتى بعد منتصف الليل، حيث بدأت بسقوط الأمطار الخفيفة، ثم زادت تدريجياً إلى غزيرة، حتى وصلت إلى حد السيول في كفر الشيخ وأعلنت محافظتا كفر الشيخ والغربية تعطيل الدراسة اليوم الخميس.

تعرض 5 محافظات لسوء الطقس بعد منتصف الليل

وتعرضت خمس من محافظات مصر لمنخفض جوي واستمرت تقلبات الأحوال الجوية بعد منتصف الليل واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وهي محافظات الغربية والإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح والدقهلية.

يذكر أن غرف عمليات محافظات الغربية والإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح والدقهلية أعلنت عن تأثرها بمنخفض جوي متعمّق في طبقات الجو العليا، تسبب في سقوط أمطار وصلت إلى حد السيول، إضافة إلى نشاط حركة الرياح على بعض المناطق.

المنخفض الجوي يضرب 5 محافظات

وأعلنت 5 محافظات رفع حالة الطوارئ وبدء التعامل مع مياه الأمطار وتجمعاتها، والعمل على الاستعداد اللازم لمواجهة أي أزمات وهي القليوبية، وكفر الشيخ، والغربية، ومطروح، والدقهلية فيما قررت محافظات كفر الشيخ والغربية تعطيل الدراسة اليوم الخميس.