سقوط أمطار في مرسى مطروح وإعلان حالة الطوارئ

سقطت أمطار خفيفة على محافظة مطروح في عدد من المناطق والعزب، منها مدينة مرسى مطروح في بعض الأحياء السكنية، وغرب ووسط وشرق المدينة، مع وجود سحب ركامية في السماء، وبرودة في الجو.

مناطق سقوط الأمطار في محافظة مطروح

وتشهد مطروح سقوط أمطار، اليوم، والتي تمتد إلي بعض المناطق الساحلية من مدن ومناطق الحمام علي حدود الإسكندرية، والعلمين، وسيدي عبدالرحمن، والضبعة، ورأس الحكمة وسيدي حنيش، والجراولة من ناحية الشرق، وفي اتجاه الغرب، تحاصر الغيوم المحملة بمياه الأمطار عدة مناطق منها قرية القصر وزاوية أم الرخم وأبولهو، والمتاني والنجيلة، والزويدة، وشماس، والظافر، وسيدي براني، وبقبق وأبوزريبة، وحتى مدينه السلوم.

طوارئ في مطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن محافظة مطروح ترفع حالة الطوارئ وهناك استعدادات لمواجهة حالة الطقس غير المستقر، من خلال متابعة مركز السيطرة الوطني، مع جميع مجالس المدن بنطاق المحافظة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الحماية المدنية، وتجهيز المعدات وسيارات الكسح، وفرق التدخل السريع المدربة، للتعامل السريع مع جميع المستجدات، وسحب المياه حالة وجود تجمعات مياه في بعض البؤر، في الأحياء السكنية بمدينة مرسي مطروح، والطرق السريعة والدولية ومنها طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي وطريق مطروح السلوم الدولي والطرق الداخلية بالمدن.