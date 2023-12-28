تغير مفاجئ.. أمطار غزيرة تضرب القاهرة والجيزة خلال الساعات المقبلة

تغيير مفاجئ تشهده حالة الطقس، بعد ساعات قليلة من بداية فصل الشتاء بشكل رسمي، في معظم محافظات الجمهورية، في فصل توقع الخبراء أن يكون الأعنف على مصر منذ سنوات طويلة، بسبب ظاهرة النينو.

تحذيرات عديدة أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تغير مفاجئ في المناخ، أبرزها الأمطار التي تضرب محافظتي القاهرة والجيزة خلال الساعات القليلة المقبلة.

أمطار غزيرة تضرب القاهرة

«القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط الأمطار متوسطة الشدة خلال ساعات الليل حتى غد الخميس على فترات متقطعة»، هكذا كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الخميس، مؤكدة: ومن المتوقع أن تزداد حدة الأمطار غدا الخميس على شرق البلاد.

طقس الخميس في المحافظات

لن تكون القاهرة هي فقط المتأثرة بالأمطار، حيث أكد هيئة الأرصاد أن كفر الشيخ والدقهلية والغربية، ستكون تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة، ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة للداخل مع تقدم ساعات الليل.

«أمطار متوسطة تغزر أحيانا، ستكون سواحل شمال الدلتا على موعد معها، في ظل استمرار السحب الرعدية الممطرة»، بحسب الأرصاد.

وتعد السحب الرعدية، هي نوع من أنواع السحب التي تتميز بطبيعة خطيرة جدا، والتي تنتج عنها ظاهرة الرعد، وهو ما حذرت هيئة الأرصاد منه خلال الساعات القليلة المقبلة على بعض المحافظات.

وكان فصل الشتاء بدأ بشكل رسمي يوم 22 ديسمبر، بحسب هيئة الأرصاد المصرية، والذي يستمر نحو 3 أشهر.