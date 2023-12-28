موقف الدراسة في 5 محافظات نتيجة لسوء الأحوال الجوية

ضرب الطقس السيئ 5 محافظات في مصر هي الإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح والدقهلية والغربية، فيما أعلنت محافظتان تعطيل الدراسة هما الغربية وكفر الشيخ حفاظا على أرواح الطلاب، بينما لم يصدر أي بيانات عن المحافظات الثلاث الأخرى حتى الآن، ما يعني استمرار الدراسة فيها بشكل طبيعي.

تعطيل الدراسة في محافظتين

وتعرضت المحافظات للأمطار الخفيفة والغزيرة والسيول، وأعلنت محافظتا الغربية وكفر الشيخ تعطيل الدراسة اليوم الخميس، حفاظا على سلامة الطلاب.

وقررت أجهزة المحافظات التعامل الفوري بتنفيذ أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار من خلال فرق العمل بالشوارع والميادين بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتقرر تشكيل غرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والاحياء والمدن لمتابعة رفع تجمعات الامطار وسرعة التعامل، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

تعطيل الدراسة في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، منذ قليل في بيان صحفي، تعطيل الدراسة، اليوم الخميس، بجميع المدارس بنطاق المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب.

تعطيل الدراسة في الغربية

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تعطيل الدارسة والامتحانات بمدارس التربية والتعليم، بجميع المدارس مدن الغربية، حرصاً على سلامة الطلاب.

تعرض محافظات مصر لمنخفض الجوي

كانت تعرضت عدد من محافظات مصر، وهي كفرالشيخ والغربية والإسكندرية ومطروح والدقهلية لموجة من الطقس السيئ ومنخفض جوي حتى منتصف الليل وسقوط أمطار متوسطة وغزيرة مصحوبة برياح شديدة ورعدية.

كانت توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض بعض محافظات مصر لحالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية، وهطول أمطار غزيرة على معظم المناطق الغربية والشمالية وعدد من محافظات الدلتا.