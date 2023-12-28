المنخفض الجوي يضرب 5 محافظات بقوة.. ومحافظون يعلنون الطوارئ

شهدت مختلف محافظات مصر، منذ مساء أمس الأربعاء 27 ديسمبر، سقوط أمطار بدأت بالخفيفة ثم المتوسطة حتى وصلت إلى غزيرة، وفي بعض الأماكن وصلت لحد السيول من ضمنها كفر الشيخ، إذ جاءت الأمطار نتيجة المنخفض الجوي الذي ضرب 5 محافظات.

وأعلنت غرف العمليات في مختلف المحافظات عن تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمّق في طبقات الجو العليا، يتسبب في سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد، إضافة إلى نشاط حركة الرياح على بعض المناطق.

المنخفض الجوي يضرب 5 محافظات

وأعلنت 5 محافظات رفع حالة الطوارئ وبدء التعامل مع مياه الأمطار وتجمعاتها، والعمل علي الاستعداد اللازمة لمواجهة أي أزمات وهم القليوبية، وكفر الشيخ، والغربية، ومطروح، والدقهلية.

إجراءات للتعامل مع سقوط الأمطار

وجاءت الاستعدادات والإجراءات التي قامت بها المحافظات بعد أن ضربها المنخفض الجوي وتسبب في سقوط أمطار غزيرة بها وهي:

- التعامل الفوري بتنفيذ أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار ببعض المدن والأحياء بالمحافظة من خلال فرق العمل بالشوارع والميادين بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

- متابعة مستمرة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء والمدن لمتابعة رفع تجمعات الأمطار وسرعة التعامل معها فورا.

- متابعة تنفيذ واتخاذ كل الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية.

- التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول.

- سرعة شفط تجمعات الأمطار بكل النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

- رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها.

- إصلاح أي أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن.