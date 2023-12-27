مع بدء المنخفض الجوي.. هل تصل الأمطار إلى القاهرة الكبرى؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار اليوم، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي متعمّق في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد، إضافة إلى نشاط حركة الرياح على بعض المناطق.

هل تصل الأمطار إلى القاهرة الكبرى؟

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ سبب سقوط الأمطار المتوقعة اليوم، تعرض البلاد لمنخفض جوي مع بدء الساعات الأولى من اليوم، ليكون هناك فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن وشدة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم، وجاءت على النحو التالي:

- سقوط أمطار متوسطة الشدة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، وقد تكون غزيرة ورعدية مساءً.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات مطروح والغربية والشرقية والمنوفية، وتمتد مساء إلى مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية.

- سقوط أمطار خفيفة على محافظات الإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة اليوم الأربعاء، جاء كالتالي:

1- القاهرة الكبرى 21 عظمى 16 صغرى.

2- السواحل الشمالية الشرقية 22 عظمى 15 صغرى.

3- السواحل الشمالية الغربية 20 عظمى 16 صغرى.

4- شمال الصعيد 22 عظمى 10 صغرى.

5- جنوب الصعيد 25 عظمى 12 صغرى.