ملحمة الأهلي وتراجع صادم لصلاح.. طريقة التصويت لجوائز «جلوب سوكر»

تترقب جماهير الأهلي، نتيجة الفائزين بجوائز «جلوب سوكر» 2023، والتي تشهد قائمتها تواجد كاسح للأهلي، بعد الموسم التاريخي الذي قدمه العام الماضي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، في ظل منافسة المارد الأحمر على 4 جوائز.

«ملحمة أهلاوية» قامت بها جماهير القلعة الحمراء، خلال الأسابيع الماضية، حيث وضعت الأهلي في صدارة ترتيب المنافسة على جائزتي أفضل نادٍ في العالم، والأفضل في الشرق الأوسط.

ملحمة أهلاوية على جوائز جلوب سوكر

ويتصدر الأهلي حتى الآن قائمة أفضل ناد في العالم بنسبة تصويت 25.9%، متفوقا على بطل أوروبا والعالم مانشستر سيتي صاحب الوصافة بنسبة 0.1%، في قائمة تضم أيضا برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي والهلال والاتحاد السعوديين.

ويتفوق المارد الأحمر على النصر السعودي في جائزة أفضل نادي بالشرق الأول بنسبة 40%، مقابل 33.9 للفريق السعودي.

مارسيل كولر أيضا كان له نصيب من تصويت جماهير الأهلي الكاسح، إذ يتصدر قائمة أفضل مدرب في العالم بنسبة 26.1%، بينما يحتل جوارديولا المركز الثاني بنسبة 24.8، وكارلو أنشلوتي بنسبة 24.2.

ويتراجع محمد الشناوي في مواجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يتصدر بنسبة 41.8% مقابل 20.1% لحارس مرمى الأهلي.

كيفية التصويت على جوائز جلوب سوكر

تراجع صادم لمحمد صلاح لاعب ليفربول شهده التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، وجائزة لاعب الجماهير المفضل.

وحصل صلاح على 13.3% فقط من نسبة تصويت الجماهير، مقابل 33.1% لصالح رونالدو، و 29% لصالح إيرلينج هالاند.

ويمكن التصويت على جوائز جلوب سوكر 2023، والذي يغلق بابه اليوم الخميس،من خلال الضغط هنا