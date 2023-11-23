طريقة التصويت للأهلي للفوز بجائزة «جلوب سوكر».. مفاجأة كبيرة في النتائج

ليس غريبًا على الأهلي أن يناطح أندية العالم، في سباق الحصول على لقب أفضل ناد لعام 2023، ضمن جوائز «جلوب سوكر»، لكن المفاجئ أن يكون المارد الأحمر متفوقًا على مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا، في التصويت على الجائزة المرتقب تسليمها، يناير المقبل، فما طريقة التصويت للأهلي؟

طريقة التصويت للأهلي في جوائز «جلوب سوكر»

الأهلي يكتسح أندية العالم في استفتاء جلوب سوكر، بعد أيام قليلة من الإعلان عن منافسته لمانشستر سيتي وبرشلونة، للحصول على لقب أفضل ناد في العالم، عقب مسيرة طويلة من الإنجازات، على مدار العام الجاري، حقق خلالها 4 ألقاب ممثلة في دوري أبطال أفريقيا، الدوري الممتاز، كأس مصر وكأس السوبر المصري.

بخطوات بسيطة ستتمكن جماهير الأهلي من منح أصواتهم إلى المارد الأحمر، في سباق الحصول على لقب أفضل ناد لعام 2023، يرصد التقرير أبرزها:

1- الدخول على الموقع الخاص بجائزة جلوب سوكر - من هذا الرابط.

2- اختيار الأيقونة الخاصة بترشيحات أفضل نادي لعام 2023 (رجال)- من هذا الرابط.

3- الضغط على المربع الذي يحمل اسم وصورة شعار الأهلي.

الأهلي حتى تلك اللحظة يتفوق على جميع الأندية في استفتاء الأفضل، بواقع حصوله على 32.4%، متوفقا على أقرب منافسيه فريق فلومينينسي الذي يلعب لصفوفه مارسيلو، أسطورة ريال مدريد السابق، إذ حصل على نسبة تصويت حتى اللحظة، وصلت إلى 29.3%.

وفي المركز الثالث يأتي الهلال السعودي، بالحصول على نسبة تصويت 8.2% فقط حتى تلك اللحظة، بينما يأتي خلفه مانشستر سيتي، في المركز الرابع، بنسبة تصويت متواضعة لم تتخط الـ10%، بواقع 8.1% فقط، ويلي تلك الأندية بوكا جونيور وخلفه برشلونة، ولم تختلف طريقة التصويت لأي من الأندية المرشحة لجوائز جلوب سوكر عن طريقة التصويت للأهلي المرصودة سلفًا.

الأهلي الأفضل في الشرق الأوسط

وينافس الأهلي على جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط لجلوب سوكر، وأيضًا كعادته اكتسح الأصوات، إذ حصل على نسبة تصويت وصلت إلى 49.3%. ويمكن التصويت على الجائزة من هذا الرابط