صحيفة أمريكية: الفصائل الفلسطينية لديها أسرار تمكنها من الاستمرار

نشرت وسائل إعلام أمريكية تقريرا يشيد بالفصائل الفلسطينية بشكل مهني، حيث استعرض التقرير قدرات الفصائل الفلسطينية التي تواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، على الرغم من أنها جيش غير نظامي.

صعوبة إضعاف جيش الاحتلال الإسرائيلي للفصائل الفلسطينية

وذكرت صحيفة «نيورك تايمز»، أنه بعد أكثر من شهرين ونصف من اندلاع الحرب في قطاع غزة لم يتمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليا من إضعاف القدرة العسكرية للفصائل الفلسطينية.

تحديات تواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأشارت الصحيفة الفلسطينية إلى أن التحدي الذي يواجه الجيش الإسرائيلي هو أن الفصائل الفلسطينية تعمل بطريقة تمكنها من الاستمرار في العمل حتى لو دمرت إسرائيل جزءا من هذه الفصائل.

تقسيم الفصائل الفلسطينية

وأكد التقرير أن الكتائب مقسمة جغرافيا وتتمركز ألوية الفصائل الخمسة الرئيسية في شمال غزة ومدينة غزة ووسط القطاع وخان يونس ورفح وتنقسم الفصائل إلى كتائب أصغر ووحدات مضادة للدبابات ووحدة لبناء الأنفاق وجناح جوي لديه مسيرات وطائرات شراعية بجانب لواء نخبة يتكون من 1000 مقاتل الذي لعب دورا مركزيا في هجوم الـ 7 من أكتوبر.

الاحتلال يعرض جوائز مالية لمن يقدم معلومات عن قيادات الفصائل الفلسطينية

وبينت الصحيفة أن مؤخرا عرض جيش الاحتلال الإسرائيلي جائزة مالية تقدر بـ 400 ألف دولار لمن يقدم معلومات عن يحيى السنوار في غزة و100 ألف دولار بشأن القيادي محمد ضيف.

قدرة إسرائيلية متطورة

فيما لفت الخبراء العسكريون إلى أن الفصائل مستعدة لخسارة قياداتها العليا في أي وقت، فالحركة طوَّرت آلية سهلة لنقل القيادة في حال قتل القيادات أو ترحيلهم.

اعترافات لواء إسرائيلي متقاعد

في الوقت نفسه، يعترف اللواء الإسرائيلي المتقاعد والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، جيورا إيدلاند، بأن الفصائل الفلسطينية أثبتت قدرتها على استقبال قادتها بقيادة ذات كفاءة في وقت قليل وهذا يجب الإشادة به في ظل قدرتهم على الصمود.