أمطار في مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة بعد أسبوع من بداية الشتاء

تشهد مناطق متفرقة في محافظتي القاهرة والجيزة أمطارا متوسطة الشدة صباح اليوم الخميس، والتي تأتي بعد أسبوع واحد فقط من بداية فصل الشتاء رسميا، والذي يبدأ في 21 ديسمبر من كل عام في نصف الكرة الشمالي والذي تقع فيه مصر.

السحب الممطرة للداخل تزداد مع تقدم ساعات الليل

بدورها، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن السحب الممطرة للداخل تزداد مع تقدم ساعات الليل وسط توقعات بأن تشهد البلاد اليوم الخميس، أمطارا متوسطة غزيرة ورعدية على مناطق عدة منها دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية- الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء والقاهرة والغربية والفيوم والجيزة ومطروح والإسكندرية والفيوم.