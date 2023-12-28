«الأرصاد»: أمطار رعدية على القاهرة والإسكندرية اليوم.. وتحذيرات للسكان

تشهد محافظات مصر المختلفة خلال الساعات القليلة المقبلة، أمطارا متفاوتة الشدة تصل إلى رعدية غزيرة في بعض المناطق، خاصة في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ومدن شمال الدلتا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية على القاهرة والإسكندرية اليوم ونشرت تحذيرات لسكان القاهرة الجديدة من الأمطار والسير على الطرق السريعة والصحراوية بسرعات عالية خلال سقوط الأمطار.

سقوط أمطار في المحافظات

وتعرضت مدن محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ومطروح خلال الساعات القليلة الماضية لأمطار متفاوتة الشدة بالتزامن مع أول ساعات من اليوم الخميس.

وشهدت محافظة مطروح سقوط أمطار اليوم، امتدت إلى بعض المناطق الساحلية من مدن ومناطق الحمام على حدود الإسكندرية، والعلمين، وسيدي عبدالرحمن، والضبعة، ورأس الحكمة وسيدي حنيش، والجراولة من ناحية الشرق.

كما حاصرت الغيوم المحملة بمياه الأمطار عدة مناطق منها قرية القصر وزاوية أم الرخم وأبولهو، والمتاني والنجيلة، والزويدة، وشماس، والظافر، وسيدي براني، وبقبق وأبوزريبة، وحتى مدينه السلوم.

وشهدت سواحل البرلس في محافظة كفر الشيخ سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة الماضية، مع ارتفاع كبير لحركة الأمواج لتصل لنحو 4 أمتار، فيما امتدت الأمطار لتشمل الطريق الساحلي، ما أدى إلى عدم انتظام الحركة المرورية.

أمطار في القاهرة والإسكندرية

وتتعرض محافظتا القاهرة والإسكندرية لأمطار متفاوتة الشدة تبدأ في الساعات الأولى من الصباح، مع وجود السحب الرعدية الممطرة على سواحل شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا، تمتد لتشمل محافظة الدقهلية وكفر الشيخ.

وبحسب بيان رسمي فإن محافظة الإسكندرية تتعرض خلال الساعات المقبلة إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية خلال الساعات المقبلة، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ في أحياء المحافظة بالتزامن مع انتشار فرق الطوارئ بالتنسيق بين المحافظة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور والحماية المدنية.

أمطار على المحافظات

وبحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية فإن مدن مطروح، والغربية، والمنوفية، الفيوم، القاهرة، الجيزة، والقليوبية، مشيرة إلى أنها قد تغزر أحيانًا على مناطق من القاهرة الجديدة تشهد أمطار رعدية علي أوقات متفرقة.

وقال بيان الأرصاد الجوية إن محافظات الإسكندرية والمنوفية والشرقية والغربية والفيوم وجنوب سيناء وبني سويف والزعفرانة والمنيا تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة.