أغنية «قبل ما أمشي» لـ بهاء سلطان تتخطى نصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب

تخطى الفنان بهاء سلطان، نصف مليون مشاهدة عبر قناته على يوتيوب بعد طرح أغنيته الجديدة «قبل ما أمشي» منذ 5 أيام، إذ وصلت إلى 672 ألف مشاهدة.

بهاء سلطان يطرح أغنيه «قبل ما أمشي»

وأعلن بهاء سلطان منذ أيام عبر حسابة على إنستجرام طرحه لأحدث أغانيه على يوتيوب، وشارك جمهوره الأغنية معلقًا عليها «بإمكانكم الآن الاستماع إلى أغنية ‫قبل ما أمشي‬، جديد النجم ‫بهاء سلطان».‬

أغنية قبل «ما أمشي»

أغنية قبل ما أمشي من كلمات وألحان عزيز الشافعيوتوزيع وميكس وماستر وسام عبدالمنعم، وإنتاج روتانا.

وتقول كلمات الأغنية: «قبل ما أمشى عايز أسلم عاللي جرحه في قلبي علم في الندالة كان معلم، دكتوراه في خيبة الأمل، اللي ساب في القلب نغزة، لا ملامة ولا مؤاخذة، الغلاوة والمعزة، سابوا جرح ما يحتمل».