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تزامنًا مع الكريسماس.. بهاء سلطان يطرح أحدث أغانيه «قبل ما امشي»

كتب:

أميرة عزالدين
06:16 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
بهاء سلطان

بهاء سلطان

طرح المطرب بهاء سلطان أحدث أغنياته بعنوان «قبل ما امشي» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، تزامنًا مع احتفالات الكريسماس والعام الجديد.

تفاصيل أغنية «قبل ما امشى»

أغنية «قبل ما امشي» من ألحان وكلمات عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وإنتاج روتانا.

أغنية دادينا

وطرح بهاء سليطان مؤخرًا أغنية «دادينا»، والتي تعاون خلالها مع عزيز الشافعي في الألحان، ومن كلمات تامر حسين، وتوزيع أحمد عادل.

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