أحمد سعد يطرح جزءا من دويتو «كله فاصلو» مع بهاء سلطان

طرح الفنان أحمد سعد، جزءا من أغنيته الجديدة «كله فالصو»، الأغنية الرسمية لفيلم «عصابة عظيمة» بطولة إسعاد يونس، والمقرر طرحه قريبًا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.

ويتعاون سعد في هذه الأغنية مع بهاء سلطان، ومن المقرر طرحها على طريقة الدويتو، الذي يعد الأول لسعد وبهاء سلطان معا رغم الصداقة الكبيرة التي تجمعهما.

وكتب سعد عبر صفحته على انستجرام: «استنوا أغنية كله فالصو مع النجم بهاء سلطان بكرة الساعة 6 على كل المنصات الموسيقية».

وتقول كلمات الأغنية: «لو تيجي سيرتك قدامي بفضل أقول أنا مش هشتاق ودقيقة وأرجع في كلامي ليه هو أنا برج الجوزاء، ولا أنا واقع في عصابة، ولا أنا عندك بتغابى، ولا أنت سوقت في الحلاوة وخليت الحلوين غلابة».

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أحداث فيلم عصابة عظيمة

فيلم «عصابة عظيمة» تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة، ويتسبب ابنها الساذج في مشكلات تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.

أبطال فيلم عصابة عظيمة

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، مصطفى عنبة، فرح الزاهد، والطفلة لوسيندا سليمان، بجانب ظهور عدد من ضيوف شرف مثل: محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، إبراهيم السمان، وأحمد عزمي.