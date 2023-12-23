الجمهور يشيد بأغنية بهاء سلطان «قبل ما أمشي»: «يغيب غيبته ويرجع بهيبته»

إشادات عديدة نالها الفنان بهاء سلطان بعد طرح أغنيته الجديدة «قبل ما أمشي»، والتي طرحها منذ ساعات عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

إشادات الجمهور بأغنية بهاء سلطان

وأعلن الفنان بهاء سلطان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» طرحه أحدث أغانيه «قبل ما أمشي».

ونشرت سلطان الأغنية وعلق عليها قائلا: «بإمكانكم الآن الاستماع إلى أغنية ‫قبل ما أمشي‬، جديد النجم ‫بهاء سلطان».‬

وانهالت تعليقات الجمهور على الأغنية، إذ قال تعليق: «روعة»، وعلق: «آخر روعة في منتهى الروعة كلمات ولحن وأداء»، وقال آخر: «في وقتها يا بهاء والله»، وقال آخر: «أحسن واحد يغيب الغيبة ويرجع بالهيبة».

أغنية قبل ما أمشي

أغنية قبل ما أمشى لبهاء سلطان من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا.

وتقول كلمات الأغنية: قبل ما امشى عايز أسلم عاللى جرحه فى قلبى علم ف الندالة كان معلم دكتوراه ف خيبة الأمل، اللى ساب ف القلب نغزة، لا ملامة ولا مؤاخذة، الغلاوة والمعزة، سابوا جرح ما يحتمل.