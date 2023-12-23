أحمد سعد يطرح بوستر فيلم عصابة عظيمة بطولة إسعاد يونس

أعلن الفنان أحمد سعد عن غنائه رفقة الفنان بهاء سلطان، الأغنية الرسمية لفيلم «عصابة عظيمة» بطولة إسعاد يونس، والمقرر طرحه قريبًا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.

دويتو جديد بين أحمد سعد وبهاء سلطان

ونشر أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بوستر الأغنية وعلق عليه: «قريبًا كله فالصو مع النجم بهاء سلطان من فيلم "عصابة عظيمة" بطولة صاحبة السعادة النجمة إسعاد يونس».

فيلم «عصابة عظيمة» تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة، ويتسبب ابنها الساذج في مشكلات تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، مصطفى عنبة، فرح الزاهد، والطفلة لوسيندا سليمان، بجانب ظهور عدد من ضيوف شرف مثل: محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، إبراهيم السمان، وأحمد عزمي.