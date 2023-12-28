إسرائيل تواصل النزيف.. ارتفاع قتلى جيش الاحتلال إلى 501 ضابط وجندي

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خسارة قواته في المعارك بقطاع غزة أمام الفصائل الفلسطينية، مع الإعلان فجر اليوم عن مقتل 3 من عناصره إلى جانب إصابة 7 آخرين، لترتفع بذلك حصيلة القتلى بين صفوفه إلى 501 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولا يعلن عن عدد القتلى إلا في إطار ما يسمح جيش الاحتلال بنشره، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية من بينها صحيفة «هاآرتس» كانت أكدت في تحقيق أجرته أن ما يعلن لا يشكل إلا 15% فقط من الأعداد الحقيقية للقتلى.

167 قتيلًا في جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية

ومع الإعلان عن مقتل الثلاثة الجدد وهم جندي وضابطين، يصل عدد قتلى جيش الاحتلال الذين نشرت أسمائهم إلى 167 قتيلًا منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة، وكذلك المناوشات التي تحدث من وقت لآخر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

أيضًا تشير الإحصاءات إلى أن أعداد المصابين في جيش الاحتلال الإسرائيلي قفزت لتصل 2110 جنود منذ 7 أكتوبر، ومن بينهم هؤلاء هناك نحو 329 يعانون إصابات خطيرة، كما أن هناك نحو 576 تصنف إصاباتهم بالمتوسطة، فين حين ذهبت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن العدد الفعلي للجرحى أكثر من 5 آلاف، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز».

العدوان الإسرائيلي يتواصل على قطاع غزة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر في هجوم هو الأعنف والأشرس، والذي تسبب في سقوط عشرات الآلاف من الفلسطينيين بين شهداء وجرحى، إلى جانب نزوح مئات الآلاف آخرين.

ورغم العدوان الشرس، إلا أن جيش الاحتلال لم يحقق أيًا من أهدافه والتي أعلنها وهي استعادة المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وكذلك القضاء على حكم حركة حماس في قطاع غزة، وقتل قيادات حركة حماس وعلى رأسهم يحيى السنوار ومحمد الضيف.