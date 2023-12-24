تراجع كبير في أسعار الحديد اليوم الأحد 24-12-2023

استمرت أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد 24-12-2023 في التراجع، حيث انخفض سعر الحديد اليوم نحو 566 جنيها للطن، حسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد اليوم

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 38 ألفًا و966 جنيها تسليم أرض المصنع، بانخفاض قدره 556 جنيها عن أسعار أمس، وهو انخفاض كبير جدا في الأسعار.

سعر حدید عز

وانخفض سعر حديد عز بقيمة 333 جنيها في سعر الطن الواحد ليصل إلى 41 ألفا و358 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

- سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 42 ألف جنيه.

- بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 40 ألف و200 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد العتال 41 ألفا و500 جنيه.

- سجل سعر حديد المعادي نحو 40 ألفا و200 جنيه.

- سجل حديد الكومي 40 ألف و300 جنيه.

- حديد المراكبي سجل 41 ألفا و500 جنيه.

- حديد عطية سجل 41 ألفا و300 جنيه.

- حديد العشري سجل 40 ألفا و100 جنيه.

أسعار الحديد عالميا اليوم

وعن أسعار الحديد اليوم الأحد، عالميا، حسب آخر تحديث للأسعار، فإنّ متوسط سعر حديد التسليح اليوم بلغ 577 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل إلى 520 دولارا للطن الواحد.