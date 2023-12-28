رفع تجمعات مياه الأمطار بمراكز ومدن كفر الشيخ

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية برفع تجمعات مياه الأمطار والتعامل الفوري والسريع معها، وذلك عقب تعرض أنحاء المحافظة كافة، لهطول أمطار غزيرة، أمس الأربعاء.

شفط تراكمات المياه

وانتشر عمال النظافة في شوارع المراكز والمدن، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لشفط تراكمات المياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها أنحاء محافظة كفر الشيخ كافة، الليلة الماضية، ودفعت أجهزة النظافة بمجالس المدن، بمعدات الحملة الميكانيكية، لسحب المياه المتراكمة في الشوارع، والتعامل السريع والفوري مع الأمطار ومنع أي تراكمات للمياه في الشوارع، وتيسير حركة المرور في الشوارع الرئيسية والجانبية، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.

وتعرضت محافظة كفر الشيخ خلال الليلة الماضية، لهطول أمطار غزيرة، صاحبها رياح رعدية قوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى، والاستعداد لموجة الطقس، عقب ورود بيان هيئة الأرصاد الجوية، إذ جرى التأكد من تطهير خطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، إلى جانب تمركز المعدات ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية، وذلك حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.