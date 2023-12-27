«أزهرية كفر الشيخ» تعلن موعد وكيفية استيفاء ملف ترقي المعلمين إلكترونيا

أعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس المنطقة، إتاحة استيفاء ملف الترقي إلكترونيًّا للمستهدفين للترقي للعام 2023 - 2024، وهم المُعلمون ولجان التقييم بالمناطق الأزهرية من هنا.

موعد وكيفية استيفاء المعلمين لملف الترقي إلكترونيا

ووفقاً لبيان صادر عن المنطقة، يُتاح التسجيل اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024 حتى يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024، لذا فإنّ المُعلم مسؤول مسؤولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المُعلم إلكترونيًّا من خلال الدخول على صفحته الشخصية بالموقع الإلكتروني لبيانات كادر المُعلم، وبعد الانتهاء والمراجعة يجب الضغط على أيقونة «حفظ وتسجيل»، ويتحمل كل الآثار المترتبة حال عدم قيامه بذلك، والمُعلم مسؤول كذلك عن متابعة تنفيذ التقييمات إلكترونيًّا من خلال متابعة صفحته باستمرار حيث يُتاح له إلكترونيًّا رؤية حركة تقييمات ملف الترقي الخاص به من خلال صفحته.

أما بخصوص موعد التدريب، فقد أكدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية بأنّه سوف تصل رسالة بمقر التدريب وموعده على رقم الهاتف الخاص بكل مُعلم من بداية شهر يناير 2024.