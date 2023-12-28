جامعة الزقازيق تختتم حفل مهرجان المسرح المؤهل لمسابقة «إبداع 12»

نظمت إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الزقازيق حفل ختام مهرجان المسرح للفصل الواحد بين كلياتها المؤهلة لمسابقة إبداع 12 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

أقيم الحفل بقاعة المنتديات بجامعة الزقازيق تحت إشراف محمد متولي مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب والدكتور محمد السيد مدير إدارة النشاط الفني، وبالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة.

فتح مسارات جديدة للأنشطة الطلابية

في سياق متصل هنأ الدكتور خالد الدرندلي جميع الطلاب المشاركين في العروض، موضحًا أن الجامعة تدعم الأنشطة الطلابية المختلفة حيث تعتبر الجامعة منارة للثقافة والفن والتي تتفتح من خلالها الأذهان وترتقي بها المشاعر الإنسانية، كما تهتم أيضاً بالعروض المسرحية لأن المسرح يُثقل القيم والاخلاق، مؤكدًا سيادته أن الجامعة لا يقتصر دورها علي الجانب التعليمي فحسب ولكنها تسعي إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم.

جهود وخطة اكتشاف المواهب

كما قدم رئيس الجامعة الشكر للجنة التحكيم والقائمين على مهرجان المسرح وظهوره بصوره مشرفة تعكس التنظيم المتميز للمساهمة في مساعدة المواهب واكتشافها من أبناء الجامعة ومساعدتها لتحقيق أكبر استفادة من خلال هذه الفعاليات والأنشطة المتنوعة

مهرجان المسرح

ومن جانبه وجه الدكتور أحمد عناني الشكر لرئيس الجامعة علي دعمه المستمر للانشطة الطلابية مشيدًا بدور رعاية الشباب بالجامعة واتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر، ومساهمتهم الفعالة في تصدير صورة مشرفة لمهرجان المسرح هذا العام، مؤكدًا استمرار تطوير الأنشطة الطلابية وتحقيق مراكز متقدمة في كافة المجالات.

تكريم الفائزين

وفي ختام الحفل قام الدكتور خالد الدرندلي بتكريم الفائزين هذا العام حيث جاءت المراكز كالأتي: المركز الأول عن مسرحية «خطوة عزيزة» كلية الأداب، والمركز الثاني عن مسرحية «عرش أرجوس» كلية الطب البشري، والمركز الثالث عن مسرحية «صفحه 45» كلية التجارة، كما تم تكريم أفضل 3 مراكز في كل من التمثيل المسرحي، والديكور، والموسيقى التصويرية، والإخراج، وشهادات تميز للطلاب المشاركين بالمهرجان.

8 كليات في مهرجان المسرح

جدير بالذكر أن عروض مهرجان المسرح هذا العام بالجامعه شملت حوالي 8 كليات «الطب البشري والتربية الرياضية بنات، التجارة، الآداب، العلوم، الحقوق، الهندسة والتربية النوعية».

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.