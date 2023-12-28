«aquaman» يواصل تصدر إيرادات الأفلام الأجنبية في دور العرض المصرية

يواصل الفيلم الأسترالي فيلم «aquaman»، تصدره لإيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، بعد أول أسبوع من طرحه بالسينمات، تزامنًا مع موسم رأس السنة 2024.

إيرادات الفيلم

وأوضح الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريح لـ«الوطن»، أنَّ الفيلم حقق إيرادات أمس الأربعاء بلغت 325 ألفًا و290 جنيهًا، محتلا المركز الأول، بإجمالي إيرادات بلغت 3 ملايين و706 آلاف و734 جنيهًا.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، حول «آرثر كاري» الذي يرث مملكة «أتلانتيس» تحت الماء، ويدخل في معارك عديدة من أجل أن يحقق حلمه ويصبح بطل شعبه الذى يطمح في قيادته.

الفيلم من بطولة آمبر هيرد، ويليم دافو، جايسون موموا، دولف لاندجرين، وآخرين من تأليف وإخراج جيمس وان.