وزير الخارجية: القضية السورية تهم العالم العربي كله ويجب احترام سيادتها

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن القضية السورية تهم الدول العربية والعالم العربي، واصفًا الشعب السوري بالشقيق الذي تربطه بأشقائه في العالم العربي صلات من التاريخ والثقافة المشتركة، مؤكدًا أن من الأهمية بذل الجهد واستمراره، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية، وتحديد العناصر السياسية والأمنية والإنسانية، وضرورة التعامل معها بمنظور خطوة مقابل خطوة، التي سٌلمت لوزير الخارجية السوري، والمتسقة مع الرؤية الدولية لضرورة التوصل لحل لهذه الأزمة.

وشدد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش اجتماع لجنة الاتصال بشأن سوريا بالقاهرة، وأذاعته فضائية «القاهرة الإخبارية»، على أن ليس هناك أزمة دائمة، خاصة فيما يتعلق بمصالح المواطنين السوريين، الذين يستحقون الرعاية الدولية، والاعتراف بما عانوا منه خلال هذه الأزمة، مؤكدًا ضرورة بذل المجتمع الدولي لكل جهد، للوصول لنقطة التوافق.

وأكد أن سوريا دولة ذات سيادة، ويجب احترام هذه السيادة واحترام وحدة أراضيها، معتبرًا أن هذه المبادئ متفق عليها، مشيرا إلى أهمية الشق الإنساني، في إطار الدعوة للحفاظ على حقوق الإنسان السوري، التي يجب مراعاتها وإعطائها أولوية في هذه الظروف الصعبة.