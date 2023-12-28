تحرير محضرين في حملة تموينية بمركز صان الحجر بالشرقية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، من ضبط المخالفين وتحرير عدة محاضر لبعض بقالي التموين ومحلات أعلاف الدواجن، لعدم إعلانهم أسعار السلع المعروضة في مناطق تابعة لإدارة تموين صان الحجر.

ضبط المخالفين

وقال محمد عبد الله نوفل، مدير الإدارة التموينية بصان الحجر في محافظة الشرقية، لـ«الوطن»، إنّه في إطار الرقابة المستمرة على المحلات التجارية، جرى ضبط المخالفين وحُررت محاضر ضدهم.

وأوضح «نوفل»، أنّه تحرر محضر 8984 جنح صان الحجر، ضد مواطن «م.ف.ع»، ومحضر8991 جنح للمواطن «م.س.س.م»، لعدم إعلانهما أسعار سلع البقالة بمحل تجاري.

استمرار الرقابة لضبط الأسواق

وأكد مدير إدارة تموين صان الحجر، أنّ فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، تواصل الحملات الرقابية في الإدارات الفرعية للتموين بالمراكز، لضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين.